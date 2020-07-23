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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8796879787988799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:00

rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Vorlon
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 14.06.13
Подякував: 422 раз.
Подякували: 885 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11

  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:
rollo
 
Повідомлень: 853
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41

  rollo написав:
  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:


Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
joik
 
Повідомлень: 261
З нами з: 24.07.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:46

  joik написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:


Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!

На разных кредитках даже в одном банке могут быть различные условия и почему бы этим не пользоваться
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velvet
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06

  joik написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:


Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!

Все маємо! Багато не буває! :D
rollo
 
Повідомлень: 853
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 8796879787988799
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