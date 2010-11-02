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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:00
rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
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Vorlon
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11
Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41
rollo написав: Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
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joik
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:46
joik написав: rollo написав: Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
На разных кредитках даже в одном банке могут быть различные условия и почему бы этим не пользоваться
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карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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velvet
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06
joik написав: rollo написав: Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
Все маємо! Багато не буває!
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:05
Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
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anikola13
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:14
anikola13 написав:
Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
Всегда так было в дату РД
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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velvet
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