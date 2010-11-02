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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:00
rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
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Vorlon
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11
Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41
rollo написав: Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
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joik
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:46
joik написав: rollo написав: Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
На разных кредитках даже в одном банке могут быть различные условия и почему бы этим не пользоваться
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velvet
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06
joik написав: rollo написав: Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
Все маємо! Багато не буває!
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:05
Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
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anikola13
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:14
anikola13 написав:
Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
Всегда так было в дату РД
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velvet
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:29
velvet написав: anikola13 написав:
Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
Всегда так было в дату РД
Мне кажется, что ранее было не так. Высчитывать теперь вручную?
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anikola13
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:38
anikola13 написав: velvet написав: anikola13 написав:
Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
Всегда так было в дату РД
Мне кажется, что ранее было не так. Высчитывать теперь вручную?
Ну да, если до этого нигде не записали сумму, не забудьте там ещё про копейки процентов
Получи вознаграждение за оформление карт:
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velvet
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:44
Как перевыпустить по сроку карту Эко-Максимум? В отделении не смогли. Чат не реагирует.
Востаннє редагувалось Bosstone
в П'ят 24 лип, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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