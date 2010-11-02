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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8797879887998800>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:00

rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Vorlon
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 14.06.13
Подякував: 422 раз.
Подякували: 885 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11

  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:
rollo
 
Повідомлень: 855
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Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41

  rollo написав:
  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:


Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!
joik
 
Повідомлень: 261
З нами з: 24.07.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:46

  joik написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:


Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!

На разных кредитках даже в одном банке могут быть различные условия и почему бы этим не пользоваться
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velvet
 
Повідомлень: 2853
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06

  joik написав:
  rollo написав:
  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:


Три кредитки в одном банке, не могу понять, так банк же видит собственника кредитки у них же есть планка кредитного лимита.
Как по мне так лучше три кредитки в разных банках, например Альфа, ТАС, Моно, или Укрсиб, ОТП.
Большой лимит в одном банке это уже рисковый кредит с возможностями пирамиды!

Все маємо! Багато не буває! :D
rollo
 
Повідомлень: 855
З нами з: 20.10.19
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Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:05

Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:14

  anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?

Всегда так было в дату РД
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2853
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:29

  velvet написав:
  anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?

Всегда так было в дату РД

Мне кажется, что ранее было не так. Высчитывать теперь вручную?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:38

  anikola13 написав:
  velvet написав:
  anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?

Всегда так было в дату РД

Мне кажется, что ранее было не так. Высчитывать теперь вручную?

Ну да, если до этого нигде не записали сумму, не забудьте там ещё про копейки процентов
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:44

Re: Альфа-Банк

Как перевыпустить по сроку карту Эко-Максимум? В отделении не смогли. Чат не реагирует.
Востаннє редагувалось Bosstone в П'ят 24 лип, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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