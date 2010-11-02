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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8797879887998800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:48

  Bosstone написав:Как перевыпустить по сроку карту Эко-Максимум? Отделение не может. Чат не реагирует.


Обычно сами присылают смс, что на почту придет.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:49

  WachtAmRhein написав:
Обычно сами присылают смс, что на почту придет.

В этот раз смс не было
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:01

velvet
Спасибо, 10 коп.накинул :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:22

Re: Альфа-Банк

Чат ожил и перевыпустил карту. Интересовались, не хочу ли поменять тариф на ред кеш? :D Так и не понял, в чем была проблема у отделения.
Bosstone
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 21.04.10
Подякував: 618 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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  #<1 ... 8797879887998800
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