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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:48
Bosstone написав:
Как перевыпустить по сроку карту Эко-Максимум? Отделение не может. Чат не реагирует.
Обычно сами присылают смс, что на почту придет.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:49
WachtAmRhein написав:
Обычно сами присылают смс, что на почту придет.
В этот раз смс не было
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Bosstone
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:01
velvet
Спасибо, 10 коп.накинул
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anikola13
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:22
Чат ожил и перевыпустил карту. Интересовались, не хочу ли поменять тариф на ред кеш?
Так и не понял, в чем была проблема у отделения.
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Bosstone
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