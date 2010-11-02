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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:48
Bosstone написав:
Как перевыпустить по сроку карту Эко-Максимум? Отделение не может. Чат не реагирует.
Обычно сами присылают смс, что на почту придет.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:49
WachtAmRhein написав:
Обычно сами присылают смс, что на почту придет.
В этот раз смс не было
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Bosstone
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:01
velvet
Спасибо, 10 коп.накинул
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anikola13
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:22
Чат ожил и перевыпустил карту. Интересовались, не хочу ли поменять тариф на ред кеш?
Так и не понял, в чем была проблема у отделения.
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Bosstone
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:01
Bosstone день не задался
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Ромасик
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:48
anikola13 написав:velvet
Спасибо, 10 коп.накинул
Но чат, это катастрофа. Они мне ответили, что сегодня сумму врообще не нужно вносить, а всю задолженность погасить до 24.08 и буду в льготном периоде. А траты за 24.05-24.06 я еще не гасил, но они сказали, что я погасил ранее. Удивили...
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anikola13
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54
Коллеги, прошу напомнить... условие 2-х недельной отлёжки денег на ощадном касается только сумм внесённых налом? А если деньги зашли на на пакетную карту и после этого были переведены на ощадный, то снимать можно в любое время? или может я не правильно помню этот момент...
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Карамболь
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:00
Карамболь написав:
Коллеги, прошу напомнить... условие 2-х недельной отлёжки денег на ощадном касается только сумм внесённых налом? А если деньги зашли на на пакетную карту и после этого были переведены на ощадный, то снимать можно в любое время? или может я не правильно помню этот момент...
І безналом...боротьба з обналом.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:11
Квесторе_поверніться а в какой момент снимается комис?
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Карамболь
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:28
Альфа, зачем так издеваться над сотрудниками? Зашёл сегодня в отделение поменять пачку новых двухсоток на старые для банкомата, так на меня накинулись со страховочками, оформлением 3й кредитки, любой другой карты...
Я представляю что они там со старушками вытворяют. При порохе такого не было.
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WachtAmRhein
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