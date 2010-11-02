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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8798879988008801>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:48

  Bosstone написав:Как перевыпустить по сроку карту Эко-Максимум? Отделение не может. Чат не реагирует.


Обычно сами присылают смс, что на почту придет.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8877
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Подякував: 661 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:49

  WachtAmRhein написав:
Обычно сами присылают смс, что на почту придет.

В этот раз смс не было
Bosstone
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 21.04.10
Подякував: 618 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:01

velvet
Спасибо, 10 коп.накинул :)
anikola13
 
Повідомлень: 873
З нами з: 08.02.13
Подякував: 105 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:22

Re: Альфа-Банк

Чат ожил и перевыпустил карту. Интересовались, не хочу ли поменять тариф на ред кеш? :D Так и не понял, в чем была проблема у отделения.
Bosstone
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 21.04.10
Подякував: 618 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:01

Bosstone день не задался
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Ромасик
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 30.03.15
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Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:48

  anikola13 написав:velvet
Спасибо, 10 коп.накинул :)

Но чат, это катастрофа. Они мне ответили, что сегодня сумму врообще не нужно вносить, а всю задолженность погасить до 24.08 и буду в льготном периоде. А траты за 24.05-24.06 я еще не гасил, но они сказали, что я погасил ранее. Удивили...
anikola13
 
Повідомлень: 873
З нами з: 08.02.13
Подякував: 105 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54

Коллеги, прошу напомнить... условие 2-х недельной отлёжки денег на ощадном касается только сумм внесённых налом? А если деньги зашли на на пакетную карту и после этого были переведены на ощадный, то снимать можно в любое время? или может я не правильно помню этот момент...
Карамболь
 
Повідомлень: 584
З нами з: 12.12.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:00

  Карамболь написав:Коллеги, прошу напомнить... условие 2-х недельной отлёжки денег на ощадном касается только сумм внесённых налом? А если деньги зашли на на пакетную карту и после этого были переведены на ощадный, то снимать можно в любое время? или может я не правильно помню этот момент...

І безналом...боротьба з обналом.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34170
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:11

Квесторе_поверніться а в какой момент снимается комис?
Карамболь
 
Повідомлень: 584
З нами з: 12.12.12
Подякував: 9 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:28

Альфа, зачем так издеваться над сотрудниками? Зашёл сегодня в отделение поменять пачку новых двухсоток на старые для банкомата, так на меня накинулись со страховочками, оформлением 3й кредитки, любой другой карты...

Я представляю что они там со старушками вытворяют. При порохе такого не было.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8877
З нами з: 16.11.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
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  #<1 ... 8798879988008801>
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