сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше.
тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе.
если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:32
сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше.
тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе.
если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:44
Re: Альфа-Банк
Не понял, а какого мое предложение по улучшению МАБа удалили???
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах
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