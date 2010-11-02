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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8798879988008801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:32

  anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?


сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше.
тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе.
если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:44

Re: Альфа-Банк

Не понял, а какого мое предложение по улучшению МАБа удалили???
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах
пользователи вводили сами при желании в настройках.
ol_zy
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  #<1 ... 8798879988008801
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