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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8799880088018802>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:32

  anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?


сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше.
тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе.
если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:44

Re: Альфа-Банк

Не понял, а какого мое предложение по улучшению МАБа удалили???
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах
пользователи вводили сами при желании в настройках.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:23

  WachtAmRhein написав:Альфа, зачем так издеваться над сотрудниками? Зашёл сегодня в отделение поменять пачку новых двухсоток на старые для банкомата, так на меня накинулись со страховочками, оформлением 3й кредитки, любой другой карты...

Я представляю что они там со старушками вытворяют. При порохе такого не было.

Вспомнила бабка, как девкой была.
  Amat написав: Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами.
Мы же типа хотели стать частью развитого, цивилизованного общества... Ну так надо соответствовать.

Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.

viewtopic.php?p=5009469#p5009469
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:56

Re: Альфа-Банк

Что-то я не не нашел отчета по ситуации коллеги Сибарит...
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:03

  mephala написав:
  anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?


сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше.
тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе.
если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.

Достаточно просто не тянуть до последнего и хотя бы за день до РД таки выписать сумму задолженности на ладошку. Сумма то эта известна и НЕ меняется еще с 21:00 прошлой РД :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:34

  clientage написав:Достаточно просто не тянуть до последнего и хотя бы за день до РД таки выписать сумму задолженности на ладошку. Сумма то эта известна и НЕ меняется еще с 21:00 прошлой РД :idea:

Я так понимаю это у нас с вами эта сумма не меняется с 21:00 прошлой РД (эту сумму кстати алла в смс либо в вайбер после РД всегда сообщает), а народ по ходу гасиЦЦа частично в течении месяца, а потому реальной суммы к погашению в день РД не имеет. Вот им да - надо взять за правило накануне РД марать ладошку красной цифирью
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:35

  clientage написав:Достаточно просто не тянуть до последнего и хотя бы за день до РД таки выписать сумму задолженности на ладошку. Сумма то эта известна и НЕ меняется еще с 21:00 прошлой РД :idea:

Или ставить сумму в напоминалке в календаре.
Потом ладошку мыть не надо :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:39

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался невероятно интересным клиентом Альфа-банка. За 14 лет чиновник погасил лишь четверть ипотечного кредита Альфа-банка на киевскую квартиру размером 107 кв.м.
Выплачивать ипотеку банк позволил еще более 40 лет. Кредит был выдан по ставке менее трех процентов годовых и она не пересматривалась из-за просрочки. А говорят банкстеры дерут с клиентов три шкуры.


https://t.me/banksta/10093
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:47

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался невероятно интересным клиентом Альфа-банка.

Напевно отримує дотації за роботу на агресора.
Розпочинається черговий флуд-оффтоп на нову тему?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:04

  rollo написав:
  clientage написав:Достаточно просто не тянуть до последнего и хотя бы за день до РД таки выписать сумму задолженности на ладошку. Сумма то эта известна и НЕ меняется еще с 21:00 прошлой РД :idea:

Или ставить сумму в напоминалке в календаре.
Потом ладошку мыть не надо :D

Ну эт высший пилотаж :)
  Flamingo написав:...а народ по ходу гасиЦЦа частично в течении месяца

Ну хто гасится по ходу пьесы, то хай и сам учет ведет. Че на Алку то пенять, она он и дату рисует на -2 поправленную. Вот кто не успел на -2дн загаситься, тому и новую цифирь намалевали :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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