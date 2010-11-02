anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше. тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе. если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.
WachtAmRhein написав:Альфа, зачем так издеваться над сотрудниками? Зашёл сегодня в отделение поменять пачку новых двухсоток на старые для банкомата, так на меня накинулись со страховочками, оформлением 3й кредитки, любой другой карты...
Я представляю что они там со старушками вытворяют. При порохе такого не было.
Вспомнила бабка, как девкой была.
Amat написав: Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Мы же типа хотели стать частью развитого, цивилизованного общества... Ну так надо соответствовать.
Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.
anikola13 написав:Сегодня РД, Максимум 2.0 Пишет, что сумма льготного периода - общая задолженность на сегодня. Хотя были траты с 24.05-24.06 и с 24.06-24.07. Как так?
сейчас лучше гасить задолженность не в РД а на день раньше. тогда просто зашли и погасили красную сумму. и остались в грейсе. если заходите в РД то будет к гашению вся сумма - и прошлый период и текущий. придется ручками высчитывать.
Достаточно просто не тянуть до последнего и хотя бы за день до РД таки выписать сумму задолженности на ладошку. Сумма то эта известна и НЕ меняется еще с 21:00 прошлой РД
clientage написав:Достаточно просто не тянуть до последнего и хотя бы за день до РД таки выписать сумму задолженности на ладошку. Сумма то эта известна и НЕ меняется еще с 21:00 прошлой РД
Я так понимаю это у нас с вами эта сумма не меняется с 21:00 прошлой РД (эту сумму кстати алла в смс либо в вайбер после РД всегда сообщает), а народ по ходу гасиЦЦа частично в течении месяца, а потому реальной суммы к погашению в день РД не имеет. Вот им да - надо взять за правило накануне РД марать ладошку красной цифирью
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался невероятно интересным клиентом Альфа-банка. За 14 лет чиновник погасил лишь четверть ипотечного кредита Альфа-банка на киевскую квартиру размером 107 кв.м. Выплачивать ипотеку банк позволил еще более 40 лет. Кредит был выдан по ставке менее трех процентов годовых и она не пересматривалась из-за просрочки. А говорят банкстеры дерут с клиентов три шкуры.