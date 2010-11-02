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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:38
Оформил покупку в розетке в оплату частями от альфы на 10 мес на сумму 16999 грн. От альфы пришла рассрочка на 15156.74 грн.
Вся сумма была на карте. Поддержка тупо морозится.
Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.
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renegade
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:45
renegade написав:Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.
Не вистачило кредитного ліміту на всю суму.
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stryzhko
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Додано: Суб 25 лип, 2020 04:30
viewtopic.php?p=5020245#p5020245
vovan_prm написав:
Что-то я не не нашел отчета по ситуации коллеги Сибарит...
Похоже вопрос решен
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 25 лип, 2020 06:57
stryzhko написав:
renegade написав:Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.
Не вистачило кредитного ліміту на всю суму.
З урахуванням розстрочок і непроведених операцій у плюсі я далеко не був, тільки кредитний ліміт.
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renegade
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Додано: Суб 25 лип, 2020 08:39
renegade написав:З урахуванням розстрочок і непроведених операцій у плюсі я далеко не був, тільки кредитний ліміт.
Якщо загальний ліміт мінус розстрочки й операції в блоці по вашим розрахунками правильний і більший за запропоновану Альфою суму, то варіантів більше не маю. Надія тепер на офпреда чи форумчан з аналогічними кейсами.
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stryzhko
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П'ят 24 лип, 2020 15:18
ruvex
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