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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8799880088018802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:38

Re: Альфа-Банк

Оформил покупку в розетке в оплату частями от альфы на 10 мес на сумму 16999 грн. От альфы пришла рассрочка на 15156.74 грн.
Вся сумма была на карте. Поддержка тупо морозится.

Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:45

Re: Альфа-Банк

renegade написав:Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.

Не вистачило кредитного ліміту на всю суму.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 04:30

  vovan_prm написав:Что-то я не не нашел отчета по ситуации коллеги Сибарит...

viewtopic.php?p=5020245#p5020245 Похоже вопрос решен
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 06:57

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
renegade написав:Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.

Не вистачило кредитного ліміту на всю суму.
З урахуванням розстрочок і непроведених операцій у плюсі я далеко не був, тільки кредитний ліміт.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:39

Re: Альфа-Банк

renegade написав:З урахуванням розстрочок і непроведених операцій у плюсі я далеко не був, тільки кредитний ліміт.

Якщо загальний ліміт мінус розстрочки й операції в блоці по вашим розрахунками правильний і більший за запропоновану Альфою суму, то варіантів більше не маю. Надія тепер на офпреда чи форумчан з аналогічними кейсами.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:24

Re: Альфа-Банк

С каких это пор по Прибутковому депозиту происходит автоматическая пролонгация?
И как это безобразие отменить?
smitht
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:51

  smitht написав:С каких это пор по Прибутковому депозиту происходит автоматическая пролонгация?
И как это безобразие отменить?

пролонгация была указана при оформлении. для отмены нужно было после оформления подать в ИБ заявку на отмену пролонгации...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:13

Re: Альфа-Банк

  smitht написав:С каких это пор по Прибутковому депозиту происходит автоматическая пролонгация?

как бы с момента его появления в линейке депо ))
Kalgan
 
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