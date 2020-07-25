RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53

Сибарит

странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37542
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5981 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23

  IMPRINTER написав:Сибарит

странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку

Т.к. я никогда не интересовался кредитками, я не знал, что нужно фото. Поэтому я не знал, что нужно об этом спросить :)

Я не чувствую в себе силы влиять на внутренние процессы банка, поскольку их не знаю. Думаю, что случившееся станет поводом провести ревизию процедуры, банк в этом заинтересован в первую очередь, но мы об этом никогда не узнаем - это должно быть секретом, чтобы работать надежно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2889 раз.
Подякували: 7579 раз.
 
Профіль
14
9
13
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:27

Сибарит

Может они Вам намекают, чтобы Вы сделали халтуру:

Алла Вам налила много лимита, можете загрузить в Чикаго самолет с резиновыми изделиями и дать взятку таможенникам, чтобы они завести товар и заработать 5-15% в месяц.
Банду геть!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8800880188028803
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, sens, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1671, 1672, 1673
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16726 2324416
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 21:09
Фантом
ОТП БАНК 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6487 1461131
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 19:39
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4178, 4179, 4180
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41795 5066034
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 16:23
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.