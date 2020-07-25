Сибарит
странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53
Сибарит
странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23
Т.к. я никогда не интересовался кредитками, я не знал, что нужно фото. Поэтому я не знал, что нужно об этом спросить
Я не чувствую в себе силы влиять на внутренние процессы банка, поскольку их не знаю. Думаю, что случившееся станет поводом провести ревизию процедуры, банк в этом заинтересован в первую очередь, но мы об этом никогда не узнаем - это должно быть секретом, чтобы работать надежно.
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:27
Сибарит
Может они Вам намекают, чтобы Вы сделали халтуру:
Алла Вам налила много лимита, можете загрузить в Чикаго самолет с резиновыми изделиями и дать взятку таможенникам, чтобы они завести товар и заработать 5-15% в месяц.
Банду геть!
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
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