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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53

Сибарит

странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23

  IMPRINTER написав:Сибарит

странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку

Т.к. я никогда не интересовался кредитками, я не знал, что нужно фото. Поэтому я не знал, что нужно об этом спросить :)

Я не чувствую в себе силы влиять на внутренние процессы банка, поскольку их не знаю. Думаю, что случившееся станет поводом провести ревизию процедуры, банк в этом заинтересован в первую очередь, но мы об этом никогда не узнаем - это должно быть секретом, чтобы работать надежно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:32

  ol_zy написав:Не понял, а какого мое предложение по улучшению МАБа удалили???
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах
пользователи вводили сами при желании в настройках.

ol_zy, добрый день. Ваше предложение зафиксировано.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:33

  anikola13 написав:
  anikola13 написав:velvet
Спасибо, 10 коп.накинул :)

Но чат, это катастрофа. Они мне ответили, что сегодня сумму врообще не нужно вносить, а всю задолженность погасить до 24.08 и буду в льготном периоде. А траты за 24.05-24.06 я еще не гасил, но они сказали, что я погасил ранее. Удивили...

anikola13 добрый день. Чат проверю, извините :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:45

  renegade написав:Оформил покупку в розетке в оплату частями от альфы на 10 мес на сумму 16999 грн. От альфы пришла рассрочка на 15156.74 грн.
Вся сумма была на карте. Поддержка тупо морозится.

Очень интересно узнать причину уменьшения суммы.

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renegade, добрый день. напишите номер счета, посмотрю.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:17

Alfa_Bank
Какой порядок перевыпуска карт Максимум на RED - такой же, как вы писали когда-то при перевыпуске Максимум на Максимум 2.0?

Случайно не появилась возможность изменения РД?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:01

Re: Альфа-Банк

1.Чи можна відкрити два різних рахунки кредитки Еко, прив`язані до 2-х різних акаунтів подяки?
2. Росрочка діє від дати покупки чи від дати активації розсрочки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:03

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Какой порядок перевыпуска карт Максимум на RED - такой же, как вы писали когда-то при перевыпуске Максимум на Максимум 2.0?

Случайно не появилась возможность изменения РД?

Vorlon, добрый день. Все так же, только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать. РД не меняется.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:06

  Кочевник написав:1.Чи можна відкрити два різних рахунки кредитки Еко, прив`язані до 2-х різних акаунтів подяки?
2. Росрочка діє від дати покупки чи від дати активації розсрочки?

Кочевник, доброго дня.
1. Так.
2. Від дати покупки. Якщо не переведете покупку в розстрочку до РД, вона буде включена в суму для пільгового періоду.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:08

  Alfa_Bank написав:только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать

Когда произойдёт смена тарифа в этом случае? И когда появится доступ к консьержу? РД у меня 1 числа. Предположу, что при получении RED в начале августа - в следующую РД, то есть 1 сентября? И когда проверять наличие возможно подключившихся страховок - 2 или 3 сентября?
Vorlon
 
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