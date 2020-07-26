Сибарит
странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53
Сибарит
странно как они вам ее открыли без фото ... вроде ж у аллы обязательно фоткаться надо на кредитку
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23
Т.к. я никогда не интересовался кредитками, я не знал, что нужно фото. Поэтому я не знал, что нужно об этом спросить
Я не чувствую в себе силы влиять на внутренние процессы банка, поскольку их не знаю. Думаю, что случившееся станет поводом провести ревизию процедуры, банк в этом заинтересован в первую очередь, но мы об этом никогда не узнаем - это должно быть секретом, чтобы работать надежно.
Додано: Пон 27 лип, 2020 08:32
Додано: Пон 27 лип, 2020 08:33
anikola13 добрый день. Чат проверю, извините
Додано: Пон 27 лип, 2020 08:45
renegade, добрый день. напишите номер счета, посмотрю.
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:17
Alfa_Bank
Какой порядок перевыпуска карт Максимум на RED - такой же, как вы писали когда-то при перевыпуске Максимум на Максимум 2.0?
Случайно не появилась возможность изменения РД?
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:01
Re: Альфа-Банк
1.Чи можна відкрити два різних рахунки кредитки Еко, прив`язані до 2-х різних акаунтів подяки?
2. Росрочка діє від дати покупки чи від дати активації розсрочки?
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:03
Vorlon, добрый день. Все так же, только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать. РД не меняется.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:06
Кочевник, доброго дня.
1. Так.
2. Від дати покупки. Якщо не переведете покупку в розстрочку до РД, вона буде включена в суму для пільгового періоду.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:08
Когда произойдёт смена тарифа в этом случае? И когда появится доступ к консьержу? РД у меня 1 числа. Предположу, что при получении RED в начале августа - в следующую РД, то есть 1 сентября? И когда проверять наличие возможно подключившихся страховок - 2 или 3 сентября?
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