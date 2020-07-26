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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8802880388048805>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:12

Re: Альфа-Банк

ПОкупка провелася по рахунку 24.07. Але одночасно був розрахунок платежу пільгового періоду, тому що РД 26.07.
Я активував розсрочку сьогодні (після РД). Тобто змісту в ній немає? Все одно сума вже буде виставлена для погашення? Що дасть мені та розсрочка, за яку вже необхідно сплатити?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:23

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать

Когда произойдёт смена тарифа в этом случае? И когда появится доступ к консьержу? РД у меня 1 числа. Предположу, что при получении RED в начале августа - в следующую РД, то есть 1 сентября? И когда проверять наличие возможно подключившихся страховок - 2 или 3 сентября?

Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:24

Кочевник в вашем случае выгоды уже никакой - гасиЦЦа придется следующую РД. Такая особенность Алки. Причем проводить суммы норовят со скоростью звука. Оплатить не успеешь, а она уже и проведена. Я с недавних пор за даже 1 день до РД суммы, подпадающие под рассрочку алкиной кредиткой не плачу.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:24

  Кочевник написав:ПОкупка провелася по рахунку 24.07. Але одночасно був розрахунок платежу пільгового періоду, тому що РД 26.07.
Я активував розсрочку сьогодні (після РД). Тобто змісту в ній немає? Все одно сума вже буде виставлена для погашення? Що дасть мені та розсрочка, за яку вже необхідно сплатити?

Сума для ПП вже не зміниться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:32

Re: Альфа-Банк

Те, що не зміниться, я зрозумів відразу. Але в наступні РД загальна сума до погашення буде дорівнювати всьому боргу, чи борг мінус залишок по цій розсрочці?
Приклад. Зараз борг 10502. З них 502 - розсрочка.
За місяць (до 26.08) я нашкрябав 5000 нового боргу. В РД загазився на 10502. По карті мінус 5000 грн, з них все ж висить розсрочка 502 грн. До погашення в РД в вересні буде 5000 грн чи 4498 грн?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:43

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:странно как они вам ее открыли без фото ...
Я на прошлой неделе оформлял RED с новым счётом. Заполнение анкеты, фотки (без каких-либо подписей), звонки с распросами...

Когда впервые открывал кредитку, то можно сказать, что процедуру проходил, как заполнение заявки по телефону (мне пришлось в отделении дозаполнять заявку колцентра). И то, тогда звонили, но такого подробного распроса не было.

Предположу, что Сибариту именно так и открыли именную платёжную карту с кредитным лимитом. Единственное, что смущает, так это смущает был ли звонок от представителя банка с распросами.
Другими словами, представитель банка, скорее всего, звонит не на финномер, а по номеру заявки — дыра при оформлении продукта.

Ну и меня смущает, что при закрытии всех продуктов банка, доступ в МАБ продолжает работать и нельзя никак удалить/заблокировать учётку банкинга. При этом, если потери пароля никак не восстанить, кроме оформления продуктов банка.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:43

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:ПОкупка провелася по рахунку 24.07. Але одночасно був розрахунок платежу пільгового періоду, тому що РД 26.07.
Я активував розсрочку сьогодні (після РД). Тобто змісту в ній немає? Все одно сума вже буде виставлена для погашення? Що дасть мені та розсрочка, за яку вже необхідно сплатити?

Сума для ПП вже не зміниться.


Комбинированную карту RED (снятие денег без комиссии и льготный период на покупки) планируют выпустить?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:48

  Кочевник написав:Те, що не зміниться, я зрозумів відразу. Але в наступні РД загальна сума до погашення буде дорівнювати всьому боргу, чи борг мінус залишок по цій розсрочці?
Приклад. Зараз борг 10502. З них 502 - розсрочка.
За місяць (до 26.08) я нашкрябав 5000 нового боргу. В РД загазився на 10502. По карті мінус 5000 грн, з них все ж висить розсрочка 502 грн. До погашення в РД в вересні буде 5000 грн чи 4498 грн?

Сума для наступного ПП буде меншою на суму розстрочки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:51

  MASolomko написав:Ну и меня смущает, что при закрытии всех продуктов банка, доступ в МАБ продолжает работать и нельзя никак удалить/заблокировать учётку банкинга. При этом, если потери пароля никак не восстанить, кроме оформления продуктов банка.

MASolomko, добрый день. Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54

  Kevin написав:
Комбинированную карту RED (снятие денег без комиссии и льготный период на покупки) планируют выпустить?

Kevin, добрый день. Пока нет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 27 лип, 2020 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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