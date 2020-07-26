Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:56
Alfa_Bank написав:
Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
Это уже интересно, а то раньше было это не возможно.
Была оформлена пакетная карта, через чат её закрыли. Другими продуктами не пользовались.
Я так понимаю надо прийти лично в отделение. Менеджеру какую кодовую фразу надо сообщить?
ps Удаленно этот вопрос не решить, как с картой?
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MASolomko
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:07
Alfa_Bank написав:
RED CASH
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
Льготного периода там нет.
Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное.
Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
Kevin
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:32
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
Это уже интересно, а то раньше было это не возможно.
Была оформлена пакетная карта, через чат её закрыли. Другими продуктами не пользовались.
Я так понимаю надо прийти лично в отделение. Менеджеру какую кодовую фразу надо сообщить?
ps Удаленно этот вопрос не решить, как с картой?
Можно письмо отправить на ПП.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9078
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:35
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
RED CASH
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
Льготного периода там нет.
Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное.
Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
Да, моя ошибка, исправила. Спасибо. Нового пока не планируем.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9078
З нами з: 18.02.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 797 раз.
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