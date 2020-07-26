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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8802880388048805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:56

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
Это уже интересно, а то раньше было это не возможно.
Была оформлена пакетная карта, через чат её закрыли. Другими продуктами не пользовались.

Я так понимаю надо прийти лично в отделение. Менеджеру какую кодовую фразу надо сообщить?

ps Удаленно этот вопрос не решить, как с картой?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:RED CASH


https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
Льготного периода там нет.
Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное.
Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:32

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
Это уже интересно, а то раньше было это не возможно.
Была оформлена пакетная карта, через чат её закрыли. Другими продуктами не пользовались.

Я так понимаю надо прийти лично в отделение. Менеджеру какую кодовую фразу надо сообщить?

ps Удаленно этот вопрос не решить, как с картой?

Можно письмо отправить на ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:35

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:RED CASH


https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
Льготного периода там нет.
Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное.
Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.

Да, моя ошибка, исправила. Спасибо. Нового пока не планируем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:59

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать

Когда произойдёт смена тарифа в этом случае? И когда появится доступ к консьержу? РД у меня 1 числа. Предположу, что при получении RED в начале августа - в следующую РД, то есть 1 сентября? И когда проверять наличие возможно подключившихся страховок - 2 или 3 сентября?

Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.

в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Востаннє редагувалось Esq в Пон 27 лип, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:00

  Esq написав:в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты

Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:04

  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты

Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.

Перечитал чат - мне написали, что на след день после РД. То есть, я неверно запомнил - извиняюсь за внесение смуты.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:20

Alfa_Bank После звонка вашего сотрудника по поводу депо, пришла смс
"Ваш доступ до мобільного додатку активовано. Ваш особистий кабінет за посиланням ..."

У меня и так давно приложение установленно. Решил зайти, а приложение попросило подтвердить финансовый номер телефона.
после пришла смс
Вітаємо, ви успішно зареєструвались в my Alfa-Bank

Это вообще нормально ? У вас там что, у СБ обострение ?
Kalgan
 
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