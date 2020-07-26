https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf Льготного периода там нет. Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное. Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf Льготного периода там нет. Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное. Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
Да, моя ошибка, исправила. Спасибо. Нового пока не планируем.
Alfa_Bank написав:только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать
Когда произойдёт смена тарифа в этом случае? И когда появится доступ к консьержу? РД у меня 1 числа. Предположу, что при получении RED в начале августа - в следующую РД, то есть 1 сентября? И когда проверять наличие возможно подключившихся страховок - 2 или 3 сентября?
Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.
в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Востаннє редагувалось Esq в Пон 27 лип, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.