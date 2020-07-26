Альфа-Банк
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:56
Alfa_Bank написав:
Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
Это уже интересно, а то раньше было это не возможно.
Была оформлена пакетная карта, через чат её закрыли. Другими продуктами не пользовались.
Я так понимаю надо прийти лично в отделение. Менеджеру какую кодовую фразу надо сообщить?
ps Удаленно этот вопрос не решить, как с картой?
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MASolomko
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:07
Alfa_Bank написав:
RED CASH
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
Льготного периода там нет.
Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное.
Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
Kevin
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:32
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Если вы закрываете все продукты банка, можно удалить и учетную запись в МАБ по заявлению.
Это уже интересно, а то раньше было это не возможно.
Была оформлена пакетная карта, через чат её закрыли. Другими продуктами не пользовались.
Я так понимаю надо прийти лично в отделение. Менеджеру какую кодовую фразу надо сообщить?
ps Удаленно этот вопрос не решить, как с картой?
Можно письмо отправить на ПП.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:35
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
RED CASH
https://alfabank.ua/upload/CREDITCARDLI ... 4.2019.pdf
Льготного периода там нет.
Льготный период по карте RED, по которой снятие денег платное.
Данному критерию соответствуют Еко-Максимум и Альфа Connect - по данным картам снятие денег без комиссии и льготный период на покупки.
Да, моя ошибка, исправила. Спасибо. Нового пока не планируем.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:59
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
только для смены тарифа старую карту нужно обязательно аннулировать
Когда произойдёт смена тарифа в этом случае? И когда появится доступ к консьержу? РД у меня 1 числа. Предположу, что при получении RED в начале августа - в следующую РД, то есть 1 сентября? И когда проверять наличие возможно подключившихся страховок - 2 или 3 сентября?
Смена тарифа происходит
на следующий рабочий день после РД
, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Тогда же проверьте и страховки.
в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Востаннє редагувалось
Esq
в Пон 27 лип, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Esq
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:00
Esq написав:
в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:04
Alfa_Bank написав: Esq написав:
в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
Перечитал чат - мне написали, что на след день после РД. То есть, я неверно запомнил - извиняюсь за внесение смуты.
Esq
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:20
Alfa_Bank
После звонка вашего сотрудника по поводу депо, пришла смс
"Ваш доступ до мобільного додатку активовано. Ваш особистий кабінет за посиланням ..."
У меня и так давно приложение установленно. Решил зайти, а приложение попросило подтвердить финансовый номер телефона.
после пришла смс
Вітаємо, ви успішно зареєструвались в my Alfa-Bank
Это вообще нормально ? У вас там что, у СБ обострение ?
Kalgan
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:21
Kalgan написав: Alfa_Bank
После звонка вашего сотрудника по поводу депо, пришла смс
"Ваш доступ до мобільного додатку активовано. Ваш особистий кабінет за посиланням ..."
У меня и так давно приложение установленно. Решил зайти, а приложение попросило подтвердить финансовый номер телефона.
после пришла смс
Вітаємо, ви успішно зареєструвались в my Alfa-Bank
Это вообще нормально ? У вас там что, у СБ обострение ?
Kalgan, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Alfa_Bank
Представник банку
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