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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:52
joik написав:
Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
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