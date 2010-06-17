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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:52
joik написав:
Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:32
Alfa_Bank написав: joik написав:
Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
Еще вопрос, на повышенные категории токинезование бонусы насчитываются?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:36
joik написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
Еще вопрос, на повышенные категории токинезование бонусы насчитываются?
Если покупка в выбранной категории повышенных бонусов, начисляется только повышенный % (0.5% дополнительно не начисляется). Если эта покупка токеном, но в обычной категории, то начисляется 0.5%.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:46
Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Что-нибудь получилось выяснить ?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:48
Alfa_Bank
Спасибо, теперь все разрешилось!!!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:55
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Что-нибудь получилось выяснить ?
Пока мало для того, чтоб отписаться. Как только проясню, отпишусь.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:05
Alfa_Bank
как жить дальше с такими ставками?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
как жить дальше с такими ставками?
Не єдиною...Аллою.
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