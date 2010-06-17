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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8803880488058806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:52

  joik написав:Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?

joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:32

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?

joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.


Еще вопрос, на повышенные категории токинезование бонусы насчитываются?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:36

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?

joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.


Еще вопрос, на повышенные категории токинезование бонусы насчитываются?

Если покупка в выбранной категории повышенных бонусов, начисляется только повышенный % (0.5% дополнительно не начисляется). Если эта покупка токеном, но в обычной категории, то начисляется 0.5%.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Проверяю. Отпишусь.

Что-нибудь получилось выяснить ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:48

Alfa_Bank

Спасибо, теперь все разрешилось!!!
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:55

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Проверяю. Отпишусь.

Что-нибудь получилось выяснить ?

Пока мало для того, чтоб отписаться. Как только проясню, отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:05

Alfa_Bank

как жить дальше с такими ставками?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как жить дальше с такими ставками?

Не єдиною...Аллою. :)
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Квесторе_поверніться
 
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