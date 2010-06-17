joik написав:Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
joik написав:Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
Еще вопрос, на повышенные категории токинезование бонусы насчитываются?
joik написав:Вопрос к офпреду: Просветите, будьте добры, Бонусы по 0,5 процентов за токиенезованые покупки когда начисляются? В самой покупке в истории начислений кешю клубе нет тех процентов, в этом месяце делал покупки через смартфон, где посмотреть токиенезованые бонусы?
joik, добрый день. Бонусы начисляются в момент покупки. Они отображаются в истории начисления бонусов в разделе кешью клуба.
Еще вопрос, на повышенные категории токинезование бонусы насчитываются?
Если покупка в выбранной категории повышенных бонусов, начисляется только повышенный % (0.5% дополнительно не начисляется). Если эта покупка токеном, но в обычной категории, то начисляется 0.5%.
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