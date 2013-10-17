Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:21
Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...
Бекас
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00
Бекас написав:
Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...
То ребята сами у себя в офшорах занимают. Естественно под прикрытием государства которым рулят.
Ratatui
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:59
IMPRINTER написав:
ще не вмерла Украина ... пока есть семга и форель по 190 грн./кг )
в METRO брал лосось по 129 грн в июне 2 кг тушки
Hack-Stock
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Додано: Вів 28 лип, 2020 00:38
Alfa_Bank написав:
Бонусы начисляются в момент покупки...
в вашем алгоритме начисления бонусов есть одна проблема: некоторые сервисы продажи зачастую сначала проверяют действительность карты и блокируют на ней 1 евро/грн/..., а потом через некоторое время списывают полную сумму, но бонусы вы начисляете только на сумму предварительной блокировки, что не совсем корректно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40
IMPRINTER написав: Alfa_Bank
как жить дальше с такими ставками?
а вы разве не хотели жить как в Европе?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Повідомлень: 4702
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 740 раз.
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