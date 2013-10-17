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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:21
Re: Альфа-Банк
Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:01
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:59
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:38
в вашем алгоритме начисления бонусов есть одна проблема: некоторые сервисы продажи зачастую сначала проверяют действительность карты и блокируют на ней 1 евро/грн/..., а потом через некоторое время списывают полную сумму, но бонусы вы начисляете только на сумму предварительной блокировки, что не совсем корректно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40
а вы разве не хотели жить как в Европе?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 28 лип, 2020 02:40
Hack-Stock
смотря какая лосось ... если горбуша, - то она намного дешевле ... в сильпе по 129 грн. была сухой заморозки без головы потрашенная ... семги или форели охлажденной по такой цене врядли не могло быть
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Pig Lives Matter
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