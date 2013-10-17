Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:21
Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...
Бекас
Повідомлень: 373
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Подякували: 20 раз.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00
Бекас написав:
Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...
То ребята сами у себя в офшорах занимают. Естественно под прикрытием государства которым рулят.
Ratatui
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:59
IMPRINTER написав:
ще не вмерла Украина ... пока есть семга и форель по 190 грн./кг )
в METRO брал лосось по 129 грн в июне 2 кг тушки
Hack-Stock
Повідомлень: 587
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 00:38
Alfa_Bank написав:
Бонусы начисляются в момент покупки...
в вашем алгоритме начисления бонусов есть одна проблема: некоторые сервисы продажи зачастую сначала проверяют действительность карты и блокируют на ней 1 евро/грн/..., а потом через некоторое время списывают полную сумму, но бонусы вы начисляете только на сумму предварительной блокировки, что не совсем корректно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Подякували: 741 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40
IMPRINTER написав: Alfa_Bank
как жить дальше с такими ставками?
а вы разве не хотели жить как в Европе?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Повідомлень: 4701
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 741 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 02:40
Hack-Stock смотря какая лосось ... если горбуша, - то она намного дешевле ... в сильпе по 129 грн. была сухой заморозки без головы потрашенная ... семги или форели охлажденной по такой цене врядли не могло быть
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
2
Повідомлень: 37551
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5983 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 08:50
IMPRINTER написав:
смотря какая лосось ...
Скоро на полках и наших гамазинов?
2 Альфа
, что-то моя кредитка долго едет, спрашивал в чате, ответили в пути.
Water
Повідомлень: 1620
З нами з: 06.03.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 195 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:02
Water написав: 2 Альфа
, что-то моя кредитка долго едет, спрашивал в чате, ответили в пути.
Water, добрый день. Правильно ответили. Скоро будет.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9084
З нами з: 18.02.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 798 раз.
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