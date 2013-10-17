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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8805880688078808>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:21

Re: Альфа-Банк

Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...
Бекас
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Повідомлень: 373
З нами з: 18.01.09
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Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00

  Бекас написав:Тоже не понял насчет ставок - банку деньги($ и Е) не нужны? Это при том, что г-во занимает за рубежом по немалым ставкам...


То ребята сами у себя в офшорах занимают. Естественно под прикрытием государства которым рулят.
Ratatui
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Повідомлень: 6971
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:01

  IMPRINTER написав:
  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как жить дальше с такими ставками?


Сухарики подсушивать и с лососятины переходить на сельдь обезжиренную.


ще не вмерла Украина ... пока есть семга и форель по 190 грн./кг )

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Жируете. :lol:
Ratatui
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Повідомлень: 6971
З нами з: 30.11.12
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Подякували: 674 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:59

  IMPRINTER написав:ще не вмерла Украина ... пока есть семга и форель по 190 грн./кг )



в METRO брал лосось по 129 грн в июне 2 кг тушки
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Hack-Stock
 
Повідомлень: 588
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Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:38

  Alfa_Bank написав:Бонусы начисляются в момент покупки...

в вашем алгоритме начисления бонусов есть одна проблема: некоторые сервисы продажи зачастую сначала проверяют действительность карты и блокируют на ней 1 евро/грн/..., а потом через некоторое время списывают полную сумму, но бонусы вы начисляете только на сумму предварительной блокировки, что не совсем корректно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

как жить дальше с такими ставками?

а вы разве не хотели жить как в Европе?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлень: 4702
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Подякував: 246 раз.
Подякували: 741 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 02:40

Hack-Stock

смотря какая лосось ... если горбуша, - то она намного дешевле ... в сильпе по 129 грн. была сухой заморозки без головы потрашенная ... семги или форели охлажденной по такой цене врядли не могло быть
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:50

  IMPRINTER написав:смотря какая лосось ...

Скоро на полках и наших гамазинов?
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2 Альфа, что-то моя кредитка долго едет, спрашивал в чате, ответили в пути.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:02

  Water написав:2 Альфа, что-то моя кредитка долго едет, спрашивал в чате, ответили в пути.

Water, добрый день. Правильно ответили. Скоро будет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9085
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:36

  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты

Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.


Раньше можно было старую карту не аннулировать. С какого числа изменения?
Kevin
 
Повідомлень: 405
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