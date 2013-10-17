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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:39
Kevin
С чего вы это взяли? Точно так же было. Например, при переходе на Максимум 2.0 ещё в конце того года.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Esq написав:
в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
Раньше можно было старую карту не аннулировать. С какого числа изменения?
Kevin, добрый день. Мы всегда рекомендовали аннулировать старую карту, теперь это стало правилом.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:43
IMPRINTER написав:Hack-Stock
смотря какая лосось ... если горбуша, - то она намного дешевле ... в сильпе по 129 грн. была сухой заморозки без головы потрашенная ... семги или форели охлажденной по такой цене врядли не могло быть
Вот такой как на картинке. Сейчас с 30 июля по 2 августа будет опять, но уже по 159 грн.
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