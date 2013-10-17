Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Esq написав:
в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты
Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.
Раньше можно было старую карту не аннулировать. С какого числа изменения?
Kevin, добрый день. Мы всегда рекомендовали аннулировать старую карту, теперь это стало правилом.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:43
IMPRINTER написав: Hack-Stock
смотря какая лосось ... если горбуша, - то она намного дешевле ... в сильпе по 129 грн. была сухой заморозки без головы потрашенная ... семги или форели охлажденной по такой цене врядли не могло быть
Вот такой как на картинке. Сейчас с 30 июля по 2 августа будет опять, но уже по 159 грн.
Hack-Stock
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:52
Vorlon написав: Kevin
С чего вы это взяли? Точно так же было. Например, при переходе на Максимум 2.0 ещё в конце того года.
Переводил Максимум Готивку в сентябре 2018 на Альфа Connect, старую основную карту не аннулировал. В октябре 2018 года тариф карты успешно поменялся.
Kevin
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:53
Kevin 2 года назад - неактуальный опыт...
Vorlon
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:15
Kevin написав:
Раньше можно было старую карту не аннулировать.
Ну, у тех, кто имеет "Максимум 2.0", невелика потеря перехода в "RED". Из реальных отличий, кроме пластика и бесплатного консьержа, нет.
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MASolomko
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:33
MASolomko написав: Kevin написав:
Раньше можно было старую карту не аннулировать.
Ну, у тех, кто имеет "Максимум 2.0", невелика потеря перехода в "RED". Из реальных отличий, кроме пластика и бесплатного консьержа, нет.
Так, вот тоже читал тарифы, анализировал, с персональным менеджером советовался, преимуществ от перехода от Максимум 2.0 на РЕД нет. Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет, Вот этот РЕД как бы Альфа раскинула поярче бусы для ловли новых клиентов ну и статистику подправить!
joik
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:44
joik написав:
Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет
А я вот подумал, что иногда было бы полезно цветы доставить по адресу, например
Vorlon
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:49
А где хоть на сайте банке более подробно озвучили про услуги консьержа?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:52
MASolomko написав:
А где хоть на сайте банке более подробно озвучили про услуги консьержа?
MASolomko, добрый день.
https://alfabank.ua/upload/abu_Concierg ... 042019.pdf
.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9086
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:05
Vorlon написав: joik написав:
Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет
А я вот подумал, что иногда было бы полезно цветы доставить по адресу, например
Консьерж - это не про доставку цветов, какой-то романтический у Альфы перечень информационно!консультационных услуг
joik
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