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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8806880788088809>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:в чате мне говорили, что на след день после активации новой карты

Esq, добрый день. Смена тарифа происходит на следующий рабочий день после РД, если новая карта уже получена, а старая аннулирована. Напишите, пожалуйста, дату и время обращения в чат.


Раньше можно было старую карту не аннулировать. С какого числа изменения?

Kevin, добрый день. Мы всегда рекомендовали аннулировать старую карту, теперь это стало правилом.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:43

  IMPRINTER написав:Hack-Stock

смотря какая лосось ... если горбуша, - то она намного дешевле ... в сильпе по 129 грн. была сухой заморозки без головы потрашенная ... семги или форели охлажденной по такой цене врядли не могло быть


Вот такой как на картинке. Сейчас с 30 июля по 2 августа будет опять, но уже по 159 грн.

Зображення
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:52

  Vorlon написав:Kevin
С чего вы это взяли? Точно так же было. Например, при переходе на Максимум 2.0 ещё в конце того года.


Переводил Максимум Готивку в сентябре 2018 на Альфа Connect, старую основную карту не аннулировал. В октябре 2018 года тариф карты успешно поменялся.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:53

Kevin
2 года назад - неактуальный опыт...
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:15

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:Раньше можно было старую карту не аннулировать.
Ну, у тех, кто имеет "Максимум 2.0", невелика потеря перехода в "RED". Из реальных отличий, кроме пластика и бесплатного консьержа, нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:33

  MASolomko написав:
  Kevin написав:Раньше можно было старую карту не аннулировать.
Ну, у тех, кто имеет "Максимум 2.0", невелика потеря перехода в "RED". Из реальных отличий, кроме пластика и бесплатного консьержа, нет.


Так, вот тоже читал тарифы, анализировал, с персональным менеджером советовался, преимуществ от перехода от Максимум 2.0 на РЕД нет. Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет, Вот этот РЕД как бы Альфа раскинула поярче бусы для ловли новых клиентов ну и статистику подправить!
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:44

  joik написав:Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет

А я вот подумал, что иногда было бы полезно цветы доставить по адресу, например :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:49

Re: Альфа-Банк

А где хоть на сайте банке более подробно озвучили про услуги консьержа?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:52

  MASolomko написав:А где хоть на сайте банке более подробно озвучили про услуги консьержа?

MASolomko, добрый день. https://alfabank.ua/upload/abu_Concierg ... 042019.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:05

  Vorlon написав:
  joik написав:Консьерж специфическая услуга в общем использовании кредитки лично у меня зависимости от услуги нет

А я вот подумал, что иногда было бы полезно цветы доставить по адресу, например :roll:


Консьерж - это не про доставку цветов, какой-то романтический у Альфы перечень информационно!консультационных услуг
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