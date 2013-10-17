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Альфа-Банк
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:18
Alfa_Bank, а на какой странице сайта есть ссылка на этот файлик? Поиском ты нашёл только эти страницы:https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014067140https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014058480
Грубо говоря, при получении карты менеджер должен мне предложить установить мобильное приложение консьерж-сервиса... У меня большие сомнения на счёт этого всего.
PS У вас есть сайт про орешки, вам не хватает красивой страницы с описанием этого консьерж. ) Ну с мобильной версии сайта не нашёл.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:26
В этом списке нет, а отдельно на сайте банка указана доставка цветов:https://alfabank.ua/ru/private-persons/personal-service
а далее внизу блок "Консьерж-сервис" и нажать на нём.
Прошу уточнить - она есть или нет?
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Vorlon
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:26
Это Головна-Help-Приватним особам. В поиске вводите Альфа-Консьерж и вам откроются все нужные ссылки. Там можете найти ответы и на другие вопросы по обслуживанию в банке.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:31
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:40
Alfa_Bank написав:
Это Головна-Help-Приватним особам. В поиске вводите Альфа-Консьерж и вам откроются все нужные ссылки.
Я имел в виду эту ссылку:
Alfa_Bank написав:
https://alfabank.ua/upload/abu_Concierge-Service-042019.pdf
Но уже сам разобрался.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:42
Water написав:
спрашивал в чате, ответили
Це вже круто, що відповіли. Я вже 4-ий раз вивалююсь з МАБу, бо час закінчується, кожен раз щось добавляю в перше питання як закрити картку, бо у відділенні сказали писати чат, а у відповідь тишина.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:58
Ой+ написав: Water написав:
спрашивал в чате, ответили
Це вже круто, що відповіли. Я вже 4-ий раз вивалююсь з МАБу, бо час закінчується, кожен раз щось добавляю в перше питання як закрити картку, бо у відділенні сказали писати чат, а у відповідь тишина.
Ой+, доброго дня. В чаті спостерігались тех. неполадки. Тому так повільно відповідають. Напишіть мені в ПП, допоможу вирішити питання.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:14
Alfa_Bank написав:
В чаті спостерігались тех. неполадки. Тому так повільно відповідають.
Відповіді так і не дочекався, подзвонив на 044 494 01 01, сказали, що закриють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:21
В Банке в штате есть агрономы?
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Water
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