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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8807880888098810>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:18

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, а на какой странице сайта есть ссылка на этот файлик? Поиском ты нашёл только эти страницы:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014067140
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014058480

Грубо говоря, при получении карты менеджер должен мне предложить установить мобильное приложение консьерж-сервиса... У меня большие сомнения на счёт этого всего.

PS У вас есть сайт про орешки, вам не хватает красивой страницы с описанием этого консьерж. ) Ну с мобильной версии сайта не нашёл.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:26

  Alfa_Bank написав:MASolomko, добрый день. https://alfabank.ua/upload/abu_Concierg ... 042019.pdf.

В этом списке нет, а отдельно на сайте банка указана доставка цветов:
https://alfabank.ua/ru/private-persons/personal-service
а далее внизу блок "Консьерж-сервис" и нажать на нём.

Прошу уточнить - она есть или нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:26

  MASolomko написав:Alfa_Bank, а на какой странице сайта есть ссылка на этот файлик? Поиском ты нашёл только эти страницы:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014067140
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014058480

Грубо говоря, при получении карты менеджер должен мне предложить установить мобильное приложение консьерж-сервиса... У меня большие сомнения на счёт этого всего.

PS У вас есть сайт про орешки, вам не хватает красивой страницы с описанием этого консьерж. ) Ну с мобильной версии сайта не нашёл.

Это Головна-Help-Приватним особам. В поиске вводите Альфа-Консьерж и вам откроются все нужные ссылки. Там можете найти ответы и на другие вопросы по обслуживанию в банке.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:31

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:MASolomko, добрый день. https://alfabank.ua/upload/abu_Concierg ... 042019.pdf.

В этом списке нет, а отдельно на сайте банка указана доставка цветов:
https://alfabank.ua/ru/private-persons/personal-service
а далее внизу блок "Консьерж-сервис" и нажать на нём.

Прошу уточнить - она есть или нет?

Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:40

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Это Головна-Help-Приватним особам. В поиске вводите Альфа-Консьерж и вам откроются все нужные ссылки.
Я имел в виду эту ссылку:
  Alfa_Bank написав:https://alfabank.ua/upload/abu_Concierge-Service-042019.pdf
Но уже сам разобрался.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:42

Re: Альфа-Банк

  Water написав:спрашивал в чате, ответили


Це вже круто, що відповіли. Я вже 4-ий раз вивалююсь з МАБу, бо час закінчується, кожен раз щось добавляю в перше питання як закрити картку, бо у відділенні сказали писати чат, а у відповідь тишина.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:58

  Ой+ написав:
  Water написав:спрашивал в чате, ответили


Це вже круто, що відповіли. Я вже 4-ий раз вивалююсь з МАБу, бо час закінчується, кожен раз щось добавляю в перше питання як закрити картку, бо у відділенні сказали писати чат, а у відповідь тишина.

Ой+, доброго дня. В чаті спостерігались тех. неполадки. Тому так повільно відповідають. Напишіть мені в ПП, допоможу вирішити питання.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В чаті спостерігались тех. неполадки. Тому так повільно відповідають.


Відповіді так і не дочекався, подзвонив на 044 494 01 01, сказали, що закриють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:21

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:А где хоть на сайте банке более подробно озвучили про услуги консьержа?

MASolomko, добрый день. https://alfabank.ua/upload/abu_Concierg ... 042019.pdf.
Консультації з питань «Сад, дача, огород»

В Банке в штате есть агрономы?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:А где хоть на сайте банке более подробно озвучили про услуги консьержа?

MASolomko, добрый день. https://alfabank.ua/upload/abu_Concierg ... 042019.pdf.
Консультації з питань «Сад, дача, огород»

В Банке в штате есть агрономы?

Сейчас услуги сервиса Альфа-Консьерж предоставляет партнер Quintessentially.
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