|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:46
Кто сталкивался - звонят из банка и говорят буквально следующее: "Ваши карты нужно перевыпустить т.к. действующие пакеты услуг не актуальны? Вы должны прийти в отделение банка для перевыпуска карт и смены пакета услуг." Моя кредитка - World Maximum, дебетовая и валютные карты со сроком - 2024 год. На мой вполне понятный вопрос: по какому документу я должен закрывать действующие карты и менять пакет услуг, если я не хочу этого делать, - девочка ответить не смогла. Только повторяла - пакет не актуален. Прошу представителя Альфа-Банка прокомментировать.
-
MNN
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 02.02.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:48
MNN написав:
Кто сталкивался - звонят из банка и говорят буквально следующее: "Ваши карты нужно перевыпустить т.к. действующие пакеты услуг не актуальны? Вы должны прийти в отделение банка для перевыпуска карт и смены пакета услуг." Моя кредитка - World Maximum, дебетовая и валютные карты со сроком - 2024 год. На мой вполне понятный вопрос: по какому документу я должен закрывать действующие карты и менять пакет услуг, если я не хочу этого делать, - девочка ответить не смогла. Только повторяла - пакет не актуален. Прошу представителя Альфа-Банка прокомментировать.
MNN, добрый день. Напишите ваш ИНН, проверю цель звонка.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9093
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:51
Шо там проверять, планы горят!!!
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8880
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:54
Ну хорошо хоть не втихаря выпустили кредитку
В банковской системе всё уже настолько хорошо, что впаривание заменилось на мошенничество
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12071
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7028 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:41
РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:48
rollo написав:
РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?
rollo, добрый день. Мы знаем о проблеме. Передали на разработчика для решения. Проверьте в МАБ, там все корректно показывает.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9093
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:53
Alfa_Bank написав: rollo написав:
РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?
rollo, добрый день. Мы знаем о проблеме. Передали на разработчика для решения. Проверьте в МАБ, там все корректно показывает.
Добрый день! В МАБе корректно, однако требует погасить минимальный платеж до 27 числа.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:09
WachtAmRhein написав:
Шо там проверять, планы горят!!!
при чем очень крепко походу )
у одного коллеги вчера по тихому появился в мабе новый блек в грн и в долл
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37552
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 5984 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:18
rollo написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:
РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?
rollo, добрый день. Мы знаем о проблеме. Передали на разработчика для решения. Проверьте в МАБ, там все корректно показывает.
Добрый день! В МАБе корректно, однако требует погасить минимальный платеж до 27 числа.
МАБ всегда пишет дату за пару дней раньше, чем РД.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9093
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:31
Вкладчик1234 написав:
Ну хорошо хоть не втихаря выпустили кредитку
В банковской системе всё уже настолько хорошо, что впаривание заменилось на мошенничество
Если подумать логически смысл в этих мертвых карточках? Одни затраты банку.
Поощрайте розницу за карты с оборотом от некольких тысяч или десятков тысяч. Ну шоб не парили болваники и не морочили клиентам голову про потратить сто гривень.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3263
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|7019
|909705
|
Вів 28 лип, 2020 18:03
sens
|
|64
|253097
|
Вів 28 лип, 2020 17:53
sens
|
|41829
|5070226
|
|