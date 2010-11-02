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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8808880988108811>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:46

Re: Альфа-Банк

Кто сталкивался - звонят из банка и говорят буквально следующее: "Ваши карты нужно перевыпустить т.к. действующие пакеты услуг не актуальны? Вы должны прийти в отделение банка для перевыпуска карт и смены пакета услуг." Моя кредитка - World Maximum, дебетовая и валютные карты со сроком - 2024 год. На мой вполне понятный вопрос: по какому документу я должен закрывать действующие карты и менять пакет услуг, если я не хочу этого делать, - девочка ответить не смогла. Только повторяла - пакет не актуален. Прошу представителя Альфа-Банка прокомментировать.
MNN
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:48

  MNN написав:Кто сталкивался - звонят из банка и говорят буквально следующее: "Ваши карты нужно перевыпустить т.к. действующие пакеты услуг не актуальны? Вы должны прийти в отделение банка для перевыпуска карт и смены пакета услуг." Моя кредитка - World Maximum, дебетовая и валютные карты со сроком - 2024 год. На мой вполне понятный вопрос: по какому документу я должен закрывать действующие карты и менять пакет услуг, если я не хочу этого делать, - девочка ответить не смогла. Только повторяла - пакет не актуален. Прошу представителя Альфа-Банка прокомментировать.

MNN, добрый день. Напишите ваш ИНН, проверю цель звонка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:51

Шо там проверять, планы горят!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:54

Ну хорошо хоть не втихаря выпустили кредитку :)

В банковской системе всё уже настолько хорошо, что впаривание заменилось на мошенничество
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:41

РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:48

  rollo написав:РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?

rollo, добрый день. Мы знаем о проблеме. Передали на разработчика для решения. Проверьте в МАБ, там все корректно показывает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:53

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?

rollo, добрый день. Мы знаем о проблеме. Передали на разработчика для решения. Проверьте в МАБ, там все корректно показывает.

Добрый день! В МАБе корректно, однако требует погасить минимальный платеж до 27 числа.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:09

  WachtAmRhein написав:Шо там проверять, планы горят!!!


при чем очень крепко походу )



у одного коллеги вчера по тихому появился в мабе новый блек в грн и в долл
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:18

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:РД и планы загаситься завтра. А сегодня в мобильном приложении: Платеж просрочен. Ваша карта заблокирована.
Так должно быть?

rollo, добрый день. Мы знаем о проблеме. Передали на разработчика для решения. Проверьте в МАБ, там все корректно показывает.

Добрый день! В МАБе корректно, однако требует погасить минимальный платеж до 27 числа.

МАБ всегда пишет дату за пару дней раньше, чем РД.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:31

  Вкладчик1234 написав:Ну хорошо хоть не втихаря выпустили кредитку :)

В банковской системе всё уже настолько хорошо, что впаривание заменилось на мошенничество


Если подумать логически смысл в этих мертвых карточках? Одни затраты банку.
Поощрайте розницу за карты с оборотом от некольких тысяч или десятков тысяч. Ну шоб не парили болваники и не морочили клиентам голову про потратить сто гривень.
Aps
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