Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?
Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:09
Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?
Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.
|