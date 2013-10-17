Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:09
Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?
Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.
WachtAmRhein
Повідомлень: 8880
З нами з: 16.11.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1311 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:56
WachtAmRhein написав:
Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?
Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.
Попробуйте зайти в мобильной апке и поменять для каждой карты номер для Альфа чека
curiousobro
Повідомлень: 2747
З нами з: 21.07.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 423 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:08
Подскажите, какие "форварды" делает Альфа для физика?
Тут видео есть что Алла делает форварды:
https://youtu.be/gfOuQU343HI?t=4612
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Повідомлень: 3363
З нами з: 22.12.16
Подякував: 238 раз.
Подякували: 196 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:17
Еще один вопрос: если отделений все же будет меньше, то чем они будут заниматься? Есть мировой пример, к которому мы идем - Apple. Их магазины - это команды консультантов, где клиентам показывают все, что можно самостоятельно сделать с телефоном или другим продуктом. Я хочу идентичного опыта в Украине. Чтобы в банковском отделении клиента учили, как не приходить в отделение и совершать переводы, открывать депозиты, обменивать валюту онлайн и получать ипотеку.
https://interfax.com.ua/news/interview/677481.html
И получают блок счетов, и направление в отделение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 12075
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7028 раз.
Подякували: 3199 раз.
Профіль
3
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6491
1461573
672
94034
7036
1609263