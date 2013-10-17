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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8808880988108811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:09

Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?

Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:56

  WachtAmRhein написав:Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?

Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.

Попробуйте зайти в мобильной апке и поменять для каждой карты номер для Альфа чека
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:08

Подскажите, какие "форварды" делает Альфа для физика?

Тут видео есть что Алла делает форварды:
https://youtu.be/gfOuQU343HI?t=4612
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:17

Еще один вопрос: если отделений все же будет меньше, то чем они будут заниматься? Есть мировой пример, к которому мы идем - Apple. Их магазины - это команды консультантов, где клиентам показывают все, что можно самостоятельно сделать с телефоном или другим продуктом. Я хочу идентичного опыта в Украине. Чтобы в банковском отделении клиента учили, как не приходить в отделение и совершать переводы, открывать депозиты, обменивать валюту онлайн и получать ипотеку.


https://interfax.com.ua/news/interview/677481.html

И получают блок счетов, и направление в отделение :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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