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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8808880988108811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:09

Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?

Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:56

  WachtAmRhein написав:Как 3д пароли привязать к новому финансовому номеру?

Вход в маб и смс о движении приходят на новый номер, а рассрочки и 3д на старый.

Попробуйте зайти в мобильной апке и поменять для каждой карты номер для Альфа чека
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:08

Подскажите, какие "форварды" делает Альфа для физика?

Тут видео есть что Алла делает форварды:
https://youtu.be/gfOuQU343HI?t=4612
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:17

Еще один вопрос: если отделений все же будет меньше, то чем они будут заниматься? Есть мировой пример, к которому мы идем - Apple. Их магазины - это команды консультантов, где клиентам показывают все, что можно самостоятельно сделать с телефоном или другим продуктом. Я хочу идентичного опыта в Украине. Чтобы в банковском отделении клиента учили, как не приходить в отделение и совершать переводы, открывать депозиты, обменивать валюту онлайн и получать ипотеку.


https://interfax.com.ua/news/interview/677481.html

И получают блок счетов, и направление в отделение :lol:

- Про ребрендинг, возможность которого обсуждалась в связи с присоединением Укрсоцбанка, мы даже не спрашиваем. В ваших ответах вы все время говорите "Альфа-Альфа-Альфа"…

- Ребрендинга не будет. "Альфа" - это хороший, сильный бренд. Репозиционирование будет - это 100%. Ближе к концу этого года. Мне нужен заметный шаг вперед.

Мало кто в банках уделяет внимание дизайну своих продуктов, а мы уделяем, и это будет очень заметно. То же самое могу сказать и о персонализации. Все эти изменения будут очень заметны, только дайте нам время.

Мы, например, в мае запустили новые карты, новые пакеты услуг White, Black и Graphite. Они всем нравятся и очень хорошо продаются. Мы наращиваем объемы и уже приближаемся к 100 тысячам проданных пакетов.


Да всем покуй на цвет карт, чувак.
А хочешь я расскажу, каким образом "продали" 100.000 пакетов? :)

У технологических гигантов очень прагматичный подход. Они не идут в кредитование - в этой нише работают банки. Технологические компании создают транзакционный сервис, что более важно. Они развивают удобную инфраструктуру, в которой все хотят работать, а затем, когда это становится привычкой у миллионов людей, просто поднимают цены на услуги.


Ждём "создание сущностей" помельче, и платёжик-комиссию за каждый чих-пук. Зачем кредитовать? "Прагматичный подход"

=======

Журналист :- И вы должны за это время клиенту предложить что-то такое, чтобы он у вас остался?

Я уверен, что в Украине мы превзойдем этот опыт. И уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку на решении американской компании Zendesk, которая обслуживает таких гигантов, как Amazon, Uber и 7-Eleven. Такого решения с такими возможностями активного общения с клиентами на украинском рынке ни у кого больше нет.


"Технологический гигант", который мне рассказывает, что цвет карт влияет на их "продажи" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:16

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Да всем покуй на цвет карт, чувак.

Мутноватое интервью какое-то :)
Я так и не понял чего хочет добиться Альфа :(
Я как розничный клиент хочу видеть в моем банке все самое лучшее
от Мони+Алки+Вали = онлайн-банк,
но с минимумом отд-й, и аутсорцем сис-мы многовалютных АТМ с кеш-ином (типа АТМоСферы)
Менагеры мне нужны ток в Чате/Вайбере. Но менагеры д.б. супер-профи(а не студенты), ну как 3я линия поддержки у бывшего Привата :wink:
Вот коворкинг считаю бОльшим рабством чем обычная работа в офисе, а ваащето мы живем не для работы, как ни странно. Но може дедушка Ленин был и др. мнения об этом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:24

  clientage написав:Я так и не понял чего хочет добиться Альфа


Вот первая часть интервью:

https://interfax.com.ua/news/interview/677259.html

Оттуда:

Как показать, что мы лучшие или что мы делаем определенные вещи по-другому. Например, через наше новое мобильное приложение мы покажем, как по-другому работать в этом сегменте.

:lol:

- Когда ожидать этого нового мобильного приложения?

- До конца 2020 года
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 28 лип, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:29

  clientage написав:Я так и не понял чего хочет добиться Альфа

о целях бизнеса Карл Маркс всё подробно расписал ещё 150 лет назад и с тех пор суть не менялась... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:50

Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно :)

Большое спасибо за ответ!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:57

Искатель
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ukrprom2014
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