Додано: Вів 28 лип, 2020 21:17

Еще один вопрос: если отделений все же будет меньше, то чем они будут заниматься? Есть мировой пример, к которому мы идем - Apple. Их магазины - это команды консультантов, где клиентам показывают все, что можно самостоятельно сделать с телефоном или другим продуктом. Я хочу идентичного опыта в Украине. Чтобы в банковском отделении клиента учили, как не приходить в отделение и совершать переводы, открывать депозиты, обменивать валюту онлайн и получать ипотеку.

- Про ребрендинг, возможность которого обсуждалась в связи с присоединением Укрсоцбанка, мы даже не спрашиваем. В ваших ответах вы все время говорите "Альфа-Альфа-Альфа"…



- Ребрендинга не будет. "Альфа" - это хороший, сильный бренд. Репозиционирование будет - это 100%. Ближе к концу этого года. Мне нужен заметный шаг вперед.



Мало кто в банках уделяет внимание дизайну своих продуктов, а мы уделяем, и это будет очень заметно. То же самое могу сказать и о персонализации. Все эти изменения будут очень заметны, только дайте нам время.



Мы, например, в мае запустили новые карты, новые пакеты услуг White, Black и Graphite. Они всем нравятся и очень хорошо продаются. Мы наращиваем объемы и уже приближаемся к 100 тысячам проданных пакетов.

У технологических гигантов очень прагматичный подход. Они не идут в кредитование - в этой нише работают банки. Технологические компании создают транзакционный сервис, что более важно. Они развивают удобную инфраструктуру, в которой все хотят работать, а затем, когда это становится привычкой у миллионов людей, просто поднимают цены на услуги.

Я уверен, что в Украине мы превзойдем этот опыт. И уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку на решении американской компании Zendesk, которая обслуживает таких гигантов, как Amazon, Uber и 7-Eleven. Такого решения с такими возможностями активного общения с клиентами на украинском рынке ни у кого больше нет.

И получают блок счетов, и направление в отделениеДа всем покуй на цвет карт, чувак.А хочешь я расскажу, каким образом "продали" 100.000 пакетов?Ждём "создание сущностей" помельче, и платёжик-комиссию за каждый чих-пук. Зачем кредитовать? "Прагматичный подход"=======Журналист :- И вы должны за это время клиенту предложить что-то такое, чтобы он у вас остался?"Технологический гигант", который мне рассказывает, что цвет карт влияет на их "продажи"