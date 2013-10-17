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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8809881088118812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:27

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно :)

Большое спасибо за ответ!
Можливо банальне питання, а МСС тої ж покупки не в чорному списку? Раніше умовою повернення за бонуси було нарахування мінімум 0.5% горіхів(правда напевно то була таки другорядна ознака не входження в чорний список МСС, а не обов'язкова умова). Лише припущення, та у зв'язку з переходом на токени можливо глюк чи фіча й такі покупки тепер не відображаються, як доступні до повернення.
stryzhko
 
Повідомлень: 1223
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  #<1 ... 8809881088118812
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