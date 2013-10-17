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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:27
Искатель написав:
Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно
Большое спасибо за ответ!
Можливо банальне питання, а МСС тої ж покупки не в чорному списку? Раніше умовою повернення за бонуси було нарахування мінімум 0.5% горіхів(правда напевно то була таки другорядна ознака не входження в чорний список МСС, а не обов'язкова умова). Лише припущення, та у зв'язку з переходом на токени можливо глюк чи фіча й такі покупки тепер не відображаються, як доступні до повернення.
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stryzhko
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