RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8809881088118812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:22

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно :)

Большое спасибо за ответ!

Искатель, добрый день. В работе. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9095
З нами з: 18.02.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:02

Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37

  guntherhouse777 написав:Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.

:roll:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9095
З нами з: 18.02.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8809881088118812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Alien і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4182, 4183, 4184
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41834 5071152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:37
omb
Банк Восток 1 ... 5, 6, 7
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
66 253300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 08:36
WachtAmRhein
Банк Глобус 1 ... 701, 702, 703
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7021 910258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 05:42
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.