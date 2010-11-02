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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:22
Искатель написав:
Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно
Большое спасибо за ответ!
Искатель, добрый день. В работе. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:02
Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37
guntherhouse777 написав:
Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9095
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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