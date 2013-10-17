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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:22
Искатель написав:
Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно
Большое спасибо за ответ!
Искатель, добрый день. В работе. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:02
Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37
guntherhouse777 написав:
Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:02
Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?
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lara_08
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:20
Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:21
lara_08 написав:Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?
lara_08, добрый день. Комиссия за наличную операцию 4 % min 20 грн. И за каждый день пользования начисляется % на сумму под 39,99% годовых. Лимиты на снятие наличных тут не сработают.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:23
2XL написав:
Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.
2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:27
Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?
lara_08, добрый день. Комиссия за наличную операцию 4 % min 20 грн. И за каждый день пользования начисляется % на сумму под 39,99% годовых. Лимиты на снятие наличных тут не сработают.
4% снимаются сразу при операции или после проведения по счёту? Предложение по рассрочке на такую операцию прийдёт? Чтобы не начислялось 39,99 % нужно будет гасить всю задолженность по карте или только сумму перевода?
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lara_08
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:30
lara_08 написав: Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?
lara_08, добрый день. Комиссия за наличную операцию 4 % min 20 грн. И за каждый день пользования начисляется % на сумму под 39,99% годовых. Лимиты на снятие наличных тут не сработают.
4% снимаются сразу при операции или после проведения по счёту? Предложение по рассрочке на такую операцию прийдёт? Чтобы не начислялось 39,99 % нужно будет гасить всю задолженность по карте или только сумму перевода?
После проведения по счету. Предложение о рассрочке на перевод денег не приходит. Наличные операции по карте гасятся после того, как погашены безналичные, поэтому нужно буде гасить весь долг по карте.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:30
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.
2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
Несколько лет назад мне уже блокировали карту за оплаты через Портмоне. Справка: платежная система работает на рынке Украины с 2002 года. Хотется, что бы таких и похожих бредовых действий со стороны банка не было.
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2XL
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