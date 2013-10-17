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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8810881188128813>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:22

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank, почему среди покупок, которые можно оплатить бонусами Кешью (в народе - "орехами") я не вижу покупку на 50,00 грн, проведенную по счету еще 21.07.20? Бонусов в наличии достаточно :)

Большое спасибо за ответ!

Искатель, добрый день. В работе. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:02

Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37

  guntherhouse777 написав:Поразили слова этого СЕО
"уже запустили несколько крутых проектов. Например, клиентскую чат-поддержку.."
Альфа банк,
Попросите его пообщаться с этой поддержкой не от своего имени.

:roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:02

Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:20

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.
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2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:21

  lara_08 написав:Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?

lara_08, добрый день. Комиссия за наличную операцию 4 % min 20 грн. И за каждый день пользования начисляется % на сумму под 39,99% годовых. Лимиты на снятие наличных тут не сработают.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:23

  2XL написав:Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.

2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:27

  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?

lara_08, добрый день. Комиссия за наличную операцию 4 % min 20 грн. И за каждый день пользования начисляется % на сумму под 39,99% годовых. Лимиты на снятие наличных тут не сработают.

4% снимаются сразу при операции или после проведения по счёту? Предложение по рассрочке на такую операцию прийдёт? Чтобы не начислялось 39,99 % нужно будет гасить всю задолженность по карте или только сумму перевода?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:30

  lara_08 написав:
  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
Если кредиткой Максимум рассчитаться в отделении новой почты и это окажется не оплата, а перевод денег, чем это чревато?
В ПриватБанке возьмут 4% и я останусь в грейсе, а в Альфа-Банке как? Можно ли себя обезопасить в этой ситуации установив по карте лимиты на покупки и снятие наличных?

lara_08, добрый день. Комиссия за наличную операцию 4 % min 20 грн. И за каждый день пользования начисляется % на сумму под 39,99% годовых. Лимиты на снятие наличных тут не сработают.

4% снимаются сразу при операции или после проведения по счёту? Предложение по рассрочке на такую операцию прийдёт? Чтобы не начислялось 39,99 % нужно будет гасить всю задолженность по карте или только сумму перевода?

После проведения по счету. Предложение о рассрочке на перевод денег не приходит. Наличные операции по карте гасятся после того, как погашены безналичные, поэтому нужно буде гасить весь долг по карте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:30

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.

2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
Несколько лет назад мне уже блокировали карту за оплаты через Портмоне. Справка: платежная система работает на рынке Украины с 2002 года. Хотется, что бы таких и похожих бредовых действий со стороны банка не было.
Размер имеет значение.
2XL
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