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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:34
Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?
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lara_08
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:35
2XL написав: Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.
2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
Несколько лет назад мне уже блокировали карту за оплаты через Портмоне. Справка: платежная система работает на рынке Украины с 2002 года. Хотется, что бы таких и похожих бредовых действий со стороны банка не было.
Есть единственный вариант, отказ от фрод.мониторинга. Но мы его оочень не рекомендуем.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:37
2XL думаете что тот факт что портмоне работает с 2002 года помешает кому то с их помощью украсть ваши деньги? Поверьте мне с помощью портмоне есть очень даже рабочие "cхемы". И МСС будет когерный - покупка, коммуналь...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:40
lara_08 написав:Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?
Согласно справочника, МСС 4214 это: агентства по автотранспортным перевозкам, местные/ дальные автогрузоперевозки, компании попереезду и хранению, местная доставка.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:49
Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?
Согласно справочника, МСС 4214 это: агентства по автотранспортным перевозкам, местные/ дальные автогрузоперевозки, компании попереезду и хранению, местная доставка.
Т.е. операция с таким МСС кодом не должна быть отнесена Альфа-Банком к денежным переводам при проведении операции по счёту?
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lara_08
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:58
lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное
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