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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8810881188128813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:34

Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:35

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.

2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
Несколько лет назад мне уже блокировали карту за оплаты через Портмоне. Справка: платежная система работает на рынке Украины с 2002 года. Хотется, что бы таких и похожих бредовых действий со стороны банка не было.

Есть единственный вариант, отказ от фрод.мониторинга. Но мы его оочень не рекомендуем.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:37

2XL думаете что тот факт что портмоне работает с 2002 года помешает кому то с их помощью украсть ваши деньги? Поверьте мне с помощью портмоне есть очень даже рабочие "cхемы". И МСС будет когерный - покупка, коммуналь...
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:40

  lara_08 написав:Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?

Согласно справочника, МСС 4214 это: агентства по автотранспортным перевозкам, местные/ дальные автогрузоперевозки, компании попереезду и хранению, местная доставка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9100
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:49

  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?

Согласно справочника, МСС 4214 это: агентства по автотранспортным перевозкам, местные/ дальные автогрузоперевозки, компании попереезду и хранению, местная доставка.

Т.е. операция с таким МСС кодом не должна быть отнесена Альфа-Банком к денежным переводам при проведении операции по счёту?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:58

lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное :)
Vorlon
 
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