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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8811881288138814>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:34

Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:35

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, у вас служба безопасности перевозбудилась. Заблокировала кредитную карту с признаками мошенничества и большой суммой за типичную для клиента операцию, суммы операций были больше в этом месяце.
Изображение активной деятельности - это дискомфорт для клиента. Звонки с городских номеров не вызывают доверия, разблокировка в чате отнимает время.
Пожалуйста, предложите им делать свою работу более качественно.

2XL, добрый день. Я передам, но повлиять на это не смогу.
Несколько лет назад мне уже блокировали карту за оплаты через Портмоне. Справка: платежная система работает на рынке Украины с 2002 года. Хотется, что бы таких и похожих бредовых действий со стороны банка не было.

Есть единственный вариант, отказ от фрод.мониторинга. Но мы его оочень не рекомендуем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:37

2XL думаете что тот факт что портмоне работает с 2002 года помешает кому то с их помощью украсть ваши деньги? Поверьте мне с помощью портмоне есть очень даже рабочие "cхемы". И МСС будет когерный - покупка, коммуналь...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:40

  lara_08 написав:Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?

Согласно справочника, МСС 4214 это: агентства по автотранспортным перевозкам, местные/ дальные автогрузоперевозки, компании попереезду и хранению, местная доставка.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:49

  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
операция с МСС кодом 4214 не может быть переводом?

Согласно справочника, МСС 4214 это: агентства по автотранспортным перевозкам, местные/ дальные автогрузоперевозки, компании попереезду и хранению, местная доставка.

Т.е. операция с таким МСС кодом не должна быть отнесена Альфа-Банком к денежным переводам при проведении операции по счёту?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:58

lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:38

  Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное :)

Но надо понимать что с этим МСС нет проблем и у привата. Под ним идет оплата услуг самой НП. А насколько я понял вопрос изначально был об угрозе попасть на перевод - а это возможно когда идет покупка с наложкой и отправитель физик. По этому МСС такое не бывает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:42

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель банка!
Напомните пожалуйста что происходит с уже активированной банком рассрочкой если происходит частичный (или полный) возврат по покупке, на которую оформлена рассрочка?
Вариантов я так понимаю 3:
1. Ничего - рассрочка остается неизменной, а поступившая сумма просто уменьшает текущий долг по карте.
2. На сумму возврата уменьшается рассрочка (возвращается на карту) и поступившая сумма тут же ее гасит.
3. Вся сумма рассрочки возвращается на карту, а поступившая сумма тут же гасит ее часть.
Заранее спасибо за ответ.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:49

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка!
Напомните пожалуйста что происходит с уже активированной банком рассрочкой если происходит частичный (или полный) возврат по покупке, на которую оформлена рассрочка?
Вариантов я так понимаю 3:
1. Ничего - рассрочка остается неизменной, а поступившая сумма просто уменьшает текущий долг по карте.
2. На сумму возврата уменьшается рассрочка (возвращается на карту) и поступившая сумма тут же ее гасит.
3. Вся сумма рассрочки возвращается на карту, а поступившая сумма тут же гасит ее часть.
Заранее спасибо за ответ.

Flamingo, добрый день. Вариант 1.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:49

Re: Альфа-Банк

Хочу закрити стару кредитку в якій 9 копійок на рахунку. Можна без проблем закривати, чи обов`язково виводити в 0?
Кочевник
 
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