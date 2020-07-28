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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:50
Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное
В Мобайле когда смотришь в выписке эту операцию с МСС 4214 ,то она почему-то названа Грошові перекази MoneySend
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:07
Кочевник написав:
Хочу закрити стару кредитку в якій 9 копійок на рахунку. Можна без проблем закривати, чи обов`язково виводити в 0?
Кочевник, доброго дня. Так, можете подавати заявку.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:10
Flamingo написав: Vorlon написав:lara_08
Никоим образом! Обычная торговая операция - не надо дуть на холодное
Но надо понимать что с этим МСС нет проблем и у привата. Под ним идет оплата услуг самой НП. А насколько я понял вопрос изначально был об угрозе попасть на перевод - а это возможно когда идет покупка с наложкой и отправитель физик. По этому МСС такое не бывает
Ранее оплачивали картами Привата и Абанка от этого же продавца и всё проходило как оплата в категории Авто с МСС 4214, а Альфа-Банк отнёс к другому и обозвал денежным переводом MoneySend, что собственно и напрягло, хотя МСС они тоже отражают 4214
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